Szabályosan nekirontottak az ukránok az orosz légibázisoknak – Lecsaptak a rettegett ATACMS rakéták

Pénteken kerültek fel a közösségi médiába azok a felvételek, amelyen a Luhanszk elleni támadás pillanatai láthatóak. A beszámolók szerint mintegy négy nagyobb robbanás hallatszódott, a célpont vélhetően a város repülőtere volt.

In occupied Luhansk, four explosions were heard, possibly targeting a helicopter base. Russian media reported that the Luhansk Higher Military Aviation School of Navigators might have been attacked. pic.twitter.com/xv5Hknxiyu

Orosz beszámolók szerint a luhanszki repülőiskola is találatot szenvedett el. A rakéták megtalált roncsai alapján megállapítható, hogy Ukrajna az Egyesült Államok által átadott ATACMS-rakétákat használta a csapásméréshez, méghozzá a kazettás bombákat hordozó robbanófejjel.

Az első műholdképek ugyanakkor azt mutatják, a légibázis helyett a mellette lévő mezőkön csapódtak a rakéták. Itt általában orosz légvédelmi egységek helyezkednek el, így elképzelhető, hogy inkább az Sz-300-as és Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerek voltak a célpontok.

Satellite images show the aftermath of yesterday's missile strike on Luhansk. It's unclear exactly what burned besides fields, but such areas typically house air defense systems. Given the active efforts to secure the skies for future F-16 deliveries, the likelihood that the pic.twitter.com/aGQlX0rFsj