Átadta a stafétát Joe Biden: máris megvan, ki lehet az elnök utódja

Kamala Harris alelnök elnökjelöltségét támogatja Joe Biden jelenlegi elnök, miután bejelentette, hogy visszalép a jelöléstől. Az eddigi pollok szerint Harrisnek nincsenek lényegesen jobb esélyei legyőzni Donald Trump republikánus elnökjelöltet, de ez a kampány folyamán változhat.

Kamala Harris folytathatja a csatát Joe Biden helyett

"Demokrata barátaim, úgy döntöttem, hogy nem fogadom el a jelöltséget és minden energiámat arra fordítom, hogy ellássam elnöki feladataimat a ciklusom hátralévő részében. Az első döntésem az volt a 2020-as jelöltségem alatt, hogy Kamala Harrist választottam alelnökömmé. Ez volt a legjobb döntés. Ma teljes támogatásomat szeretném felajánlani Kamalának, hogy ő legyen az idei jelöltünk. Demokraták, itt az idő, hogy összeálljunk és legyőzzük Trumpot. Csináljuk meg."

- írta Joe Biden amerikai elnök ma Twitter-oldalán, röviddel azután, hogy bejelentette, hogy nem indul újra egy újabb elnöki ciklusért.

Ez azt jelenti, hogy a korábbi, lehetséges demokrata elnökjelöltek közül

jó eséllyel Kamala Harris jelenlegi alelnök lesz a Demokrata Párt elnökjelöltje a 2024 novemberi választáson,

bár Biden támogatása még nem jelenti azt, hogy erről biztos konszenzus is kialakult a párton belül.

Kamala Harris még nem reagált Joe Biden döntésére nyilvános platformon keresztül, Donald Trump, a Republikánus Párt jelöltje viszont azt mondta a CNN műsorán:

Kamala Harrist még könnyebben le fogja tudni győzni, mint Joe Bident.

Mennyi esélye van legyőzni Donald Trumpot?

A legnagyobb kérdés Kamala Harris esetleges jelöltségével kapcsolatosan nyilvánvalóan az, hogy mégis valóban jobb esélyekkel indul-e az amerikai elnöki székért, mint Joe Biden, ha jelölt maradna.

Az eddigi pollok alapján egyelőre nem tűnik úgy, hogy Kamala Harrisnek biztos jobb esélyei vannak Trumppal szemben, mint Bidennek, sőt, több poll szerint harris még rosszabbul is teljesítene, mint jelenlegi főnöke.

Nézzünk pár pollt:

a CBS / Yougov múltheti kutatása szerint Trump legyőzné Harrist a szavazatok 51-48%-ával, miközben Bident 52-47%-ra verte volna.

Az Economist / Yougov július közepén kiadott pollja szerint Trump még jobban is megverné Harrist, mint Bident: eszerint a kutatás szerint Trump 43-41%-re verné Bident és 44-39%-ra Harrist.

eszerint a kutatás szerint Trump 43-41%-re verné Bident és 44-39%-ra Harrist. A Reuters / Ipsos kutatása szerint Trump és Biden fej-fej mellett haladnak a versenyben, Harris "beemelése" Biden helyére pedig ezen nem változtatna érdemben.

Fontos hangsúlyozni: ezeket a pollokat még egy olyan időszakban készítették, amikor csak találgatni lehetett arról, hogy Biden visszalép, Harris még el sem kezdett kampányolni. Ez fontos tényező, melynek befolyásoló hatásáról itt írtunk:

A FiveThirtyEight jelenlegi aggregált adatai szerint az amerikaiak elsöprő többsége elégedetlen Kamala Harris alelnöki munkájával, a többség (50,4%) elutasító a politikussal szemben. Fontos ismét hangsúlyozni: itt Harris alelnöki teljesítményét osztályozták, nem pedig úgy értékelték, mint esetleges elnökjelölt.

Kamala Harris reménykedhet abban, hogy jelöltségével sikerül egyesíteni a Demokrata Pártot és megszólítani a billegő szavazókat azon az alapon is, hogy "bárki, csak ne Trump" legyen a következő amerikai elnök. Ez önmagában azonban közel sem garancia arra, hogy sikerül is megnyerni a választást, rontja a politikus esélyeit a rendkívül magas népszerűtlensége mellett az is, hogy kevés ideje, mindössze három és fél hónapja lesz kampányolni.

Mivel Harris rendkívül népszerűtlen és nincsenek lényegesen jobb esélyei Trumppal szemben, még mindig lehetséges, hogy végül nem ő lesz a Demokrata Párt elnökjelöltje.

Ki Kamala Harris?

Kamala Devi Harris 1964. október 20-án született, a kaliforniai Oaklandben. Afroamerikai és indiai felmenőkkel rendelkezik. A Howard University-n és a University of Californián tanult, jogot végzett. 2003-ban Kalifornia államügyészévé, majd 2010-ben főállamügyészévé nevezték ki.

Kamala Harris 2017-ben került be a Kongresszusba, Kalifornia állam szenátoraként. Indult a 2020-as elnökválasztáson, végül Joe Biden alelnöke lett, hivatalát 2021-ben foglalta el, az első női és színesbőrű alelnökként Amerika történelmében.

Alelnökként főleg migrációval, munkajogokkal, választói szabadságjokkal és az abortusszal foglalkozott. De ő képviselte az Egyesült Államokat a Svájcban rendezett ukrajnai békekonferencián is.

Ha elnökké választják, ő lesz az Egyesült Államok első női és ázsiai származású elnöke.

Címlapkép forrása: Chris duMond/Getty Images