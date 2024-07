Váratlan helyen lendült támadásba az orosz hadsereg, úgy tűnik, alaposan meglepte az ukránokat

Az orosz megszálló hadsereg visszaszorította az ukrán frontot Kelet-Harkiv oblasztyban és elfoglalta Piscsanét, több mint 4 km-rel a korábban jelzett álláson túl (Tabajivkát január 28-án foglalták el)

- írja Julian Röpcke német OSINT-elemző.

A Bild újságírója rendszeresen készít térképeket harctéri felvételek alapján, most újabb grafikát,

egy fotót és egy jelölt műholdképet rakott ki X-oldalára.

The Russian invasion army pushed back the Ukrainian front in Eastern Kharkiv oblast and captured , more than 4 km beyond the previously-noted position (Tabaivka was captured on January 28). #NewsMap