Donald Trump csúnyán beleszállt Kamala Harrisbe, kártérítést követel csalás miatt

A hazug Kamala Harris, a Biden által kinevezett „határcár”, aki soha nem járt a határon, és akinek a hozzá nem értése miatt a világ LEGROSSZABB és LEGVESZÉLYESEBB határát kaptuk

- osztotta meg közösségi oldalán Donald Trump, aki múlt héten fogadta el harmadik alkalommal a Republikánus Párt elnökjelöltségét. A volt elnök utalt arra is, hogy a demokraták Joe Biden visszalépése után nem voltak restek Trumpot az eddigi legidősebb elnökjelöltnek titulálni. Az exelnök azt írta Kamala Harrisről, hogy "abszolút szörnyű mutatókkal rendelkezik egy DONALD J. TRUMP nevű remek és briliáns fiatalemberrel szemben! Vigyázzatok, mit kívántok, demokraták???".

The Democrats lied and misled the public about Crooked Joe Biden, and now we find he is a complete and total Cognitive and Physical MESS. They also mislead the Republican Party, causing it to waste a great deal of time and money. To be resumed! Donald Trump @realDonaldTrump

A demokraták hazudtak és félrevezették a közvéleményt a korrupt Joe Bidenről, és most kiderült, hogy ő egy teljes és totális kognitív és fizikai „KÁOSZ”

- véli a hivatalban lévő elnök lecseréléséről az elődje egy másik bejegyzésben. A korábbi elnök ezelőtt egyébként

kártérítést is követelt,

amiért "újra kell kezdeniük" a kampányt Biden visszalépésével, és feleslegesen voltak "kénytelenek időt és pénzt költeni a korrupt Joe Biden elleni küzdelemre." Trump szerint az előválasztást korábban megnyerő elnök félreállítása azt bizonyítja, hogy ellopták Bidentől a győzelmet,

azaz a demokraták a valódi fenyegetés az ország demokráciájára nézve.

The Democrats pick a candidate, Crooked Joe Biden, he loses the Debate badly, then panics, and makes mistake after mistake, is told he cant win, and decide they will pick another candidate, probably Harris. They stole the race from Biden after he won it in the primaries A {:url}