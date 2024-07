Izgalmas autóipari sztori: kiderült, ki lehet a BYD beszállítója Magyarországon

Portfolio 2024. július 23. 12:55

A világ hetedik legnagyobb autóalkatrész-beszállítója, a Forvia, újabb mérföldkőhöz érkezett. A kínai BYD akkumulátor- és autógyártóval kötött partnerségét Európára is kiterjeszti, amelynek köszönhetően Magyarországon is együtt dolgoznak majd - jelentette be a vállalat kedden.