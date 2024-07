Megérkeztek a frontra az ősöreg orosz M-46-osok – Ukrajna azonnal lecsapott

Moszkva június végén döntött úgy, hogy reaktiválja a nagyjából hetven éve gyártott M-46-osait, és a frontra küldik őket. Bár a tüzérségi eszköz kimondottan öregnek számít, használata számos előnyt nyújt Oroszország számára.

Egyrészről – lévén, hogy egy 130 milliméteres lövedéket használó mozsárról van szó – Moszkva bőséges lőszerutánpótlással rendelkezik, másrészről hatótávolsága is nagyobb, mint az orosz-ukrán háborúban nagy számban használt D-20-as vontatott lövegé.

Ugyanakkor nagy hátránya, hogy Oroszországnak mindössze 300-400 darab áll rendelkezésre, ráadásul az is kérdéses, ebből mennyi van hadra fogható állapotban. Ebből a kérdéses mennyiségből semmisített meg egyet Ukrajna, legalábbis a legújabb harctéri felvételek tanúsága szerint:

First documented loss of the Russian M-46 130mm towed field gun. Kherson region. https://t.co/9wGDU5XstS