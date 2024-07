Moszkva alaposan megerősítené magát a leggyengébb ponton is – Jön a Rubezs-M fegyverrendszer

Az Army Recognition információi szerint az orosz Kaluga „Tyhpoon” műszergyártó üzem 2024 július elején befejezte a Rubezs-M parti rakétarendszer fejlesztését. Hamarosan az új berendezések megjelenhetnek a haditengerészet kötelékében is.

A Rubezs-M-et KamAZ alvázra telepítették, amely

egyszerre integrálja a radart, az irányítóközpontot és a kilövőállomást is.

Megtalálható rajta továbbá négy rakéta, egy lokátor, energiaellátás és kommunikációs berendezések is. A fejlesztéseket még a 2010-es évek közepén kezdték meg, a kísérleti változatot 2019-ben mutatták be Szentpéterváron a Nemzetközi Tengerészeti Védelmi Kiállításon. Akkor az önjáró indítóállomás és a vezérlőállást villantották meg a nagyközönség előtt. Azóta több alkalommal is kiállították, hogy a lehetséges vásárlók számára ismertessék a rakétarendszer előnyös tulajdonságait.

Eközben a Rubezs-M-eket folyamatosan tesztelték, ennek befejezését 2021 végére ígérték. A kapott információkat nem hozták nyilvánosságra, a gyártó úgy fogalmazott, hogy az információkat megfelelően kiértékelték. A várakozások szerint hamarosan elkezdik a sorozatgyártást, illetve szolgálatba is állhat. Oroszországnak összesen 39 ezer kilométernyi tengerpartja van, a rendszer várhatóan a nagyobb és drágább Bal rakétarendszer kiegészítéseként települhet az országba. Az ígéret szerint a Rubezs-M-eket a felségvizek és a kizárólagos gazdasági övezetek ellenséges hajókkal és hajókkal szembeni védelmére tervezték, és

képes lehet különböző felszíni és potenciálisan szárazföldi célpontok felderítésére és támadására.

A rakétarendszer az SZPU-A radart vagy az SZPU-P passzív radarállomást használja az önálló célfelderítéshez. Az aktív radar 250 km távolságig, míg a passzív radar 500 km távolságig képes felderíteni a felszíni célokat. A harcirányító rendszer a saját radarfelderítő rendszerektől és harmadik fél felderítő rendszereitől származó adatokat is fel tudja dolgozni. Egy önjáró rendszer összesen négy rakéta kilövésére alkalmas rakétaindítóval rendelkezik, amely a gyártó állítása szerint a nap bármely szakában, bármilyen időjárási körülmények között, sőt elektronikus hadviselés és légvédelmi műveletek során is képes a H-35U Uran hajó elleni rakétákkal különböző felszíni célpontok felderítésére és támadására. Ezekkel legfeljebb 5000 tonnás súlyig akár cirkálóhajókat is célba vehet. A rakétákkal nagyjából 500 kilométeres távolságig képesek célba találni, a pontossága 10 méteren belüli.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images