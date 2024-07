Elit repülőszázaddal próbál ráijeszteni Joe Biden a renegát atomhatalomra

Jelentősen megerősítette Dél-Korea légvédelmét az Egyesült Államok, válaszul arra, hogy Phenjan több ezer szeméttel megrakott hőlégballont reptetett át a határon; egyéb intézkedések mellett a térségbe küldték a „szuperszázadként” emlegetett 36-os számú vadászrepülő-századot is – írja a Newsweek.

A „szuperszázad” valójában egy frissen létrehozott alakulat, F-16-osokat kaptak és kifejezetten azzal a céllal működnek, hogy Dél-Korea légvédelmi képességét erősítsék Észak-Korea fenyegetéseivel szemben. Az észak-koreai határtól alig 90 kilométerre található Oszan légibázisra telepítették őket.

A század első körben a kedden indult közös koreai-amerikai légi hadgyakorlaton is részt vesz majd, ennek a Szöultól 30 kilométerre található Szuvon városa ad majd otthont. Az F-16-osok mellett Amerika megröpteti majd legmodernebb vadászbombázóit, az F-35-ösöket is, illetve a levegőbe emelkednek majd a haditengerészet F/A-18-asai is.

Észak-Korea az elmúlt hetekben több ezer, szemetet szállító légballont küldött Dél-Korea légterébe. Ezek egész egyszerűen hulladékot dobtak le Dél-Korea vidéki területeire, városaira. Több szakértő is hibrid támadásként jellemezte az incidenst.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images