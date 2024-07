Még nem találták meg Kijevben az orosz nyomulás ellenszerét: elesett Novoszelivka Persa

Az oroszok legfontosabb elfoglalt városa egyértelműen Donyeck 2014 óta, mivel ez a legnagyobb és a legfontosabb központi szerepet is ez a töltötte be a háború előtt. A 2010-es évek közepét jellemző harcokat a „szeparatista” erők és Ukrajna között úgy sikerült lezárni, hogy a frontvonal közvetlenül a település határában húzódott, ezzel jelentős veszélyt jelentve, mivel félő volt, hogy könnyű eltalálni fontos célpontokat Donyeckben. A 2022-es nagyszabású hadművelet sem volt sokáig képes eltávolítani a frontvonalat a város határától.

The Russian invasion army captured the last stronghold of Ukrainian forces near Ocheretyne, Novoselivka Persha. The battle for the strategic village lasted only two weeks. #NewsMap