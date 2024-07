Megjelent a világ legveszélyesebb vírusa, 75%-os halálozási aránnyal fenyeget

Kerala, Dél-India egyik legfejlettebb állama, ismét a figyelem középpontjába került, miután a halálos Nipah-vírus újabb fellángolása következtében egy 14 éves fiú életét vesztette. Az egészségügyi hatóságok most versenyt futnak az idővel, hogy felkutassák és teszteljék mindazokat, akik kapcsolatba kerültek a fertőzött személlyel - számolt be a Cnbc

Veena George keralai egészségügyi miniszter kedden bejelentette, hogy a világ legveszélyesebb vírusának tartott Nipah-vírussal fertőzött 14 éves fiú közeli hozzátartozóinak tesztje negatív lett a vírusra. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az óvintézkedéseket - például az arcmaszk vizelését - továbbra is fenn kell tartani a közterületeken.

Az állam egészségügyi hatóságai eddig 60 embert azonosítottak magas kockázatúként. Ezeket a személyeket mind tesztelik a vírusra.

A Nipah-vírust először 25 évvel ezelőtt Malajziában azonosították.

Halálozási aránya rendkívül magas, akár 75%-ot is elérhet. A vírus állatokról - például gyümölcsdenevérekről vagy sertésekről - terjedhet emberre, és súlyos agyduzzanatos (agyödémás) lázat okozhat. Jelenleg nincs vakcina vagy specifikus kezelés ellene.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az emberi fertőzés tünetmentes lehet, de akut légúti fertőzés formájában is jelentkezhet. Dr. Roderico H. Ofrin, a WHO indiai képviselője szerint jelenleg alacsony a kockázata annak, hogy a vírus szélesebb körben elterjedjen Keralában.

Kerala állam már nem először néz szembe ezzel a vírussal; 2018 óta négy különálló kitörést jelentettek itt. A Reuters tavalyi vizsgálata szerint Kerala gyors urbanizációja és az erdők pusztulása ideális feltételeket teremtett a Nipah-vírus megjelenéséhez.

Egy másik jelentés szerint Kerala azon területek közé tartozik világszerte, amelyek leginkább kedveznek az embereket megfertőző denevérvírusoknak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images