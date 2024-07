Videó került ki a hajmeresztő incidensről: így fogták el az orosz bombázókat Amerika szupermodern F-35-ösei

Az Észak-amerikai Légtérvédelmi Parancsnokság (NORAD) szerdán közölte, hogy feltartóztattak két orosz és két kínai katonai repülőgépet, amelyek az alaszkai légvédelmi azonosító zónában tevékenykedtek, bár nemzetközi légtérben maradtak.

A térségbe két orosz Tu-95-ös és két kínai H-6-os bombázó repült be, az amerikai és kanadai légierő F-16-os, F/A-18-as és F-35-ös vadászbombázókat küldött rájuk.

Az orosz védelmi minisztérium felvételeket publikált az esetről: a videó egy részét az egyik Tu-95-ösből rögzítettek. Látható, hogy az amerikai és kanadai gépek egészen közel repültek az idegen bombázókhoz. Fegyverhasználat, légtérsértés nem történt.

Additional footage released by the Russian MOD. For the first time, 2x Russian Tu-95s and 2x Chinese H-6 bombers conducted a joint operation in international airspace near Alaska. pic.twitter.com/FN1suOtnbR