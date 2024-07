Katasztrofális teljesítményt nyújt az oroszok kedvenc vadászbombázója - Sorra potyognak le az égből, pedig rájuk se lőnek

A Szu-34-es az orosz légierő legnépszerűbb vadászbombázója. A 2014-ben rendszerbe állított két hajtóműves, negyedik generációs gépnek papírforma szerint kiváló fegyvernek kéne lennie, mégis lépten nyomon földbe állnak.

A rendelkezésre álló információk szerint a mostani baleset Volográd régióban, az ukrán határhoz kifejezetten közel történt. A két pilóta sikeresen katapultált.

/2. Residents of the Serafimovsky district of the Volgograd region of Russia are posting photos and videos on social networks of smoke over the forest where the Su-34 bomber crashed. pic.twitter.com/AYu1b0Ix8j