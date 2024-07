Ritka beismerést tett Ukrajna a rettegett orosz Iszkander-rakétákról

Az ukrán légierő Telegram-csatornáján tette közzé azt az állítását, miszerint a közelmúltban látott, földön megsemmisített ukrán harci gépek valójában jól elkészített csaliépítmények. Hozzátették, míg Oroszország rengeteg erőforrást – felderítő drónokat, cirkáló- és ballisztikus rakétákat – áldoz a célpontok megsemmisítésére, addig Ukrajna, a csapdának köszönhetően lényegében nem szenved veszteségeket.

The Ukrainian Air Force says these videos of Russian Iskander strikes struck decoys and false positions. Ukraine is crowdfunding to build more aviation and air defense decoys. https://t.co/5I5ExVrlPv