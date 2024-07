Az éj leple alatt csaptak le ATACMS-rakéták Szakira – Megérkeztek az első képek a légibázisról

Július 26-án, éjszaka összehangolt rakétacsapást indított az ukrán haderő a Krím-félszigeten található orosz katonai célpontok ellen. Az előzetes beszámolók szerint a támadás nem kerülte el a Szaki légibázist sem, ahol ukrán források szerint egy lőszerraktárat ért találat. A támadás tényét az Astra orosz portál is megerősítette.

Friss műholdképeket osztott meg a KiberBorosno OSINT-csapat a légibázisról. Bár ezek a felvételek jórészt rossz minőségűek, így a pontos megerősítéshez nagyobb felbontású képekre lesz szükség, a csapat állítja:

két Szu-30SzM harci gép megsemmisült/megsérült a támadás során.

On July 26, as a result of an attack by Ukraine on the pic.twitter.com/WAYFg7keWs