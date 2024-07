Fájdalmas csapás érte a rettegett Wagner csoportot - Rajtaütöttek a zsoldosokon Afrikában

A hétvége során a Mali északkeleti részén élő tuareg fegyveresek folyamatos támadásokat indítottak az országban állomásozó orosz zsoldosok ellen. Egyik konvojukra az algériai határ közelében csaptak le, több tucat katonával végezve. Míg Bamako szerint mindössze két katonájuk esett el, az akcióról megjelent számtalan videó és fotó alapján a Wagner legalább húsz (ukrán források szerint összesen 80) zsoldosa halt meg a támadások során, többeket pedig elfogtak a lázadók.

More footages and details of the incident in Mali, where the Russian Wagner unit has been destroyed, have appeared.Among the killed Russians is Anton Yelizarov. This individual with callsign Lotus led the assaults again Soledar and Bakhmut in 2023. Along him it is now pic.twitter.com/hIF4H7QWW1