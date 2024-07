Felfedte az ukrán hírszerzés: alaposan benne volt a keze az Oroszországban nagy port vert katonai akcióban

A hétvége során a Mali északkeleti részén élő tuareg fegyveresek folyamatos támadásokat indítottak az országban állomásozó orosz zsoldosok ellen, az egyik támadás során pedig egy Wagner-zsoldosokkal teli konvojra mértek csapást.

Ráadásul a támadás során életét veszthette két prominens orosz, Anton Elizarov, aki az ukrajnai Szoledár elleni támadást vezette, illetve Nyikita Fedajnin, az ismert háborúpárti Grey Zone Telegram-csatorna katonai bloggere is.

A Kyiv Post nem sokkal később posztolt egy „exkluzív fényképet”, amelyet az ukrán hírszerzés adott át. A képen állítólag a rajtaütést végrehajtó tuareg harcosok láthatóak egy ukrán zászlóval, és nagy valószínűséggel a kép közepén egy ukrán hírszerzővel.

️EXCLUSIVE: Kyiv Post obtained an exclusive photo Monday, July 29 from sources in Ukraines defense and security sector showing Tuareg rebels posing with a Ukrainian flag after having just dealt a major defeat to Russian state-funded Wagner mercenaries in Mali. pic.twitter.com/AKMEWfNkvg