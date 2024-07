Hát ez meg micsoda? - Nagyon úgy néz ki, hogy messze nem csak lőszerrel segíti Moszkvát a világ legsötétebb diktatúrája

Az eredetileg Telegramon megjelent fotón első ránézésre akár egy fura orosz BTR-szériába tartozó pszh is lehetne, a képet jobban megnézve azonban kiderül, hogy nem erről van szó.

A páncélos ugyanis egyértelműen egy 6 kerekű észak-koreai M2010-es, aminek a tetején egy fura felépítmény is helyet kapott, így derül ki, hogy egy Bulsae-4-es rakétaindítóról van szó.

As claimed, North Korean Bulsae-4 in service with the Russian army was seen at the border with Kharkiv region. https://t.co/JcXd1Kdi5c