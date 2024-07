Másik kontinensen vadásznak az ukránok a Wagner zsoldosaira, új megyében indulhat meg az orosz offenzíva - Háborús híreink kedden.

Portfolio 2024. július 30. 07:17

A múlt hét végén az orosz Wagner csoport legalább két tucat taja, köztük egyik prominens parancsnoka is életét vesztette Maliban, amikor tuareg fegyveresek támadásokat indítottak ellenük. A most kiszivárgott információk alapján a szakadárokat ukrán kommandósok irányíthatták. Ukrán források azzal számolnak, hogy a nyár vége előtt megindulhatnak az oroszok Zaporizzsja megyében is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.