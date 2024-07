Drámai jelentés került ki: Amerika elvesztené a harmadik világháborút

Az Egyesült Államok elvesztené a harmadik világháborút, ha konfliktusba kerül egyszerre Oroszországgal, Iránnal és Kínával – derül ki egy amerikai Kongresszus által megrendelt jelentésből, melyet a The Hill szemlézett.

A 132 oldalas jelentést a Nemzetbiztonsági Stratégiai Testület készítette, megállapításuk szerint a világpolitikai helyzet ahhoz hasonlóan veszélyes és törékeny, mint ahogy ez a második világháború kitörése előtt tapasztalható volt.

A riport fő konklúziója, hogy az Egyesült Államok nem áll készen a harmadik világháborúra.

Megállapításuk szerint a fő veszélyfaktor Kína, amely kezdi behozni az Egyesült Államok hadviselő képességeit és egyre inkább eltűnni látszik Washington előnye a Csendes-óceánon. Peking szándékosan és célzottan fejleszti katonai képességeit a térségben, a jelentés szerint pedig – ha az Egyesült Államok nem változtat semmit – Kína kerülhet nyeregbe a régióban.

Megjegyzik: már most is Kína üzemelteti a legnagyobb haditengerészetet és a legnagyobb hadsereget a világon, a számosságot pedig egyre több technológiai fejlesztés is kíséri.

A jelentés szerint Kína önmagában is komoly kockázat Amerikának, viszont sokkal súlyosabb probléma, hogy a Pentagon nem készült fel arra, hogy fő riválisaik: Irán, Oroszország, Észak-Korea, szintén egyre szorosabbra fonják katonai kapcsolatukat és egy ilyen szövetség (főleg, ha összeáll Kínával) képes a bolygó kvázi teljes területén hadat viselni.

A jelentés szerint átfogó haderőfejlesztésre és hadiipar-fejlesztésre van szükség az Egyesült Államokban, illetve az amerikai haderőre vonatkozó költéseket is racionalizálni kell. A testület megállapítása szerint komoly probléma, hogy Amerika védelmi ipari vállalatai túl drágán dolgoznak, illetve, hogy rengeteg pénz meg el olyan fejlesztésekre, melyből végül nem születik életképes katonai felszerelés, képességcsomag. Szintén kritizálja a testület azt, hogy sokan belekeverik a politikát a haderő működésébe, az országos szintű kétpárti széthúzás pedig en bloc gyengíti Amerika védelmi képességeit.

