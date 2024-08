Sorra lövik ki az orosz T-90-eseket az ukrajnai fronton, a világ egyik legnagyobb hadseregébe mégis százasával érkeznek hamarosan

A T-90 Bhishma Mk-3 gyártása egy 2019-ben aláírt szerződés része, amely 464 harckocsi szállítására vonatkozik. Az első tíz darabos szállítmány után a fennmaradó egységeket öt év alatt, szakaszosan fogják leszállítani. Ezzel párhuzamosan az indiai hadsereg meglévő T-90S harckocsijait is korszerűsítik T-90MS szabványokra. A T-90 Bhishma Mk-3 a megadott adatok alapján kimagasló tűzerővel és fejlett páncélvédelemmel rendelkezik. Az Mk-3 változat a legmodernebb technológiai fejlesztéseket integrálja, beleértve a fejlett célzási rendszereket, továbbfejlesztett túlélőképességi jellemzőket és fokozott mobilitást.

A harckocsi egyik legfontosabb jellemzője a nagyfokú honosítás: az alkatrészek 83%-a hazai gyártású, míg a hajtómű teljes egészében Indiában készül.

A T-90 Bhishma Mk-3-at egy V12-es, 1130 lóerős dízelmotor hajtja, amely lehetővé teszi akár 60 km/h sebesség elérését és 550 km-es hatótávolságot biztosít. Az 50,7 tonnás harckocsi robusztus felépítésének köszönhetően gyorsan és hatékonyan mozoghat a harctéren. Fegyverzetéhez tartozik egy 125 mm-es főágyú automata töltővel, egy koaxiális 7,62 mm-es géppuska és egy opcionális távirányítású légvédelmi géppuska. A harckocsi képes 42 darab 125 mm-es lőszert és 3000 darab 7,62 mm-es lőszert hordozni. Emellett felszerelték füstgránátvetőkkel is a rejtőzködési manőverekhez. Az indiai DRDO (Defence Research and Development Organisation) és a Bharat Electronics Limited által kifejlesztett hőérzékelő rendszer nappal és éjszaka is képes akár 8 km-es távolságban lévő célpontok felderítésére. A lézeres távolságmérő pedig akár 5 km-re is pontos adatokat szolgáltat. A Kontakt-5 robbanásveszélyes reaktív páncélzat (ERA) fokozott védelmet nyújt lövedékek és páncéltörő rakéták ellen.

Az Oryx háborús veszteségeket gyűjtő oldal információi szerint igazoltan már legalább 100 darab T-90-es harckocsit semmisítettek meg Ukrajnában.

