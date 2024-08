Videó: fának ütközött Kim Dzsong-un

Észak-Koreában most áradások vannak: a Kínával határos régiókban körülbelül 5000 család otthonát mosta el az ár. Kim Dzsong-un észak-koreai vezető személyesen látogatott el a térségbe, hogy felügyelje a mentési munkálatokat.

A KNDK vezetőjének látogatása során váratlan dolog történt: a motorcsónak vezetője, amely a „bölcs vezért” és Kim Dokhunt, Észak-Korea miniszterelnökét szállította, nekiütközött egy fenyőfának. Az esetről videó is készült.

Kim Jong-un crashed into a treeThe boatman accidentally steered the boat right into a tree branch and messed up the leader's hair.The boatman and the tree were then shot? pic.twitter.com/Ts0LO8Sizo