Hullámzóan alakul a turistaparadicsom politikája: összerúgták a port a nagy szomszéddal, aztán látványosan visszakoztak

Kedden Ibrahim Faisal maldív idegenforgalmi miniszter Újdelhiben megbeszélést folytatott indiai kollégájával, Gajendra Singh Shekhawattal, és a két ország közötti turizmus fellendítéséről tárgyalt. A politikus jelenleg a Welcome India roadshow részeként járja a szomszédos országot, amely szombatig különböző napokon Delhiben, Mumbaiban és Bengaluruban zajlik. A látogatás célja, hogy

több indiai látogatót vonzzon a Maldív-szigetekre, mivel az északi szomszédtól érkező turisták száma jelentősen csökkent.

A Maldív-szigetek Turisztikai Minisztériumának adatai szerint 2023-ban India volt a turizmus első számú piaca 209 198 fővel, ami a teljes turizmus 11,1%-át jelentette. Az idei év július 24-ig terjedő adatai szerint azonban India a hatodik helyre esett vissza 69 852 látogatóval, ami a piaci részesedés 6,1%-át jelenti. Kína viszont az első helyet foglalja el a 148 839 érkezővel, ami a teljes forgalom 13%-át jelenti.

Faisal indiai látogatása Mohamed Muizzu maldív elnök július 27-én tett nyilatkozatát követi. Muizzu „őszinte háláját” fejezte ki Indiának és Kínának „a Maldív-szigetek támogatását az adósságok törlesztésének megkönnyítésében”.

India gyakran kedvező feltételekkel nyújtott pénzügyi támogatást a szigetország számára.

Muizzu kormánya tárgyalásokat folytat Pekinggel és Újdelhivel is valutacsere-megállapodások megkönnyítéséről. Ez segítene enyhíteni a helyi dollárhiányt. A japán lapnak megszólaló szakértők megjegyezték, hogy Male a szomszédja felé tett közeledési kísérleteinek békülékeny hangvételűek. Yogesh Gupta egykori indiai nagykövet elmondása szerint az elnök határozott politikája hamar negatív visszhangot keltett, ezért kénytelenek voltak váltani az országban. A szemlélet átalakulását jelzi, hogy Muizzu júliusban Indiában járt hivatalos látogatáson. A politikus korábban azzal kampányolt, hogy eltávolítja az indiai katonákat az országból. Az ígéretét aztán gyorsan be is váltotta.

Címlapkép forrása: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images