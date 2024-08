Bizarr botrányba keveredett az amerikai elnökjelölt - Mindent bevallott

A politikus Roseanne Barr komikussal folytatott beszélgetése alatt utalt az egy évtizede történt incidensre. Kennedy vallomásával vélhetően egy róla szóló, de még nem publikált New Yorker-cikket akart megelőzni.

Alig várom, hogy lássam, hogyan próbálja kiforgatni a New Yorker a történteket

- írta a politikus az X-en a beszélgetésről közzétett videofelvétel mellé.

Looking forward to seeing how you spin this one, @NewYorker