Egyetlen ember buktatta meg Joe Bident? Elmondta a befolyásos politikus, mi a valóság

A visszalépés körülményeit firtatva, a CBS műsorvezetőjének azon kérdésére, hogy mit mondott Joe Biden demokrata elnöknek, Nancy Pelosi csak annyival felelt: "Soha nem osztottam meg semmilyen, az Egyesült Államok elnökével folytatott beszélgetésemet a nyilvánossággal." Miután a riporter felhozta, hogy egyesek szerint Biden haragszik a képviselőház első női elnökére, Pelosi úgy reagált: "Nos, tudja, hogy nagyon szeretem őt."

A kaliforniai politikus emellett azt is tagadta, hogy ő lett volna a Biden visszalépését célzó nyomásgyakorlás értelmi szerzője.

