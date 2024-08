Nagy baj van Zselannyénél: hamarosan bekeríthetik az ukrán védőket

Úgy néz ki, egyre gyorsabban nyomulnak előre az orosz katonák a Pokrovszk-szektorban: a várostól alig 15 kilométerre található Zselannye falu védelme nagyon gyorsan megtört.

Az ukrán Deepstate információi szerint az orosz támadók elfoglalták a falu nyugati részét, beleértve a kivezető főúvonalakat is.

Az ukrán védelem a település keleti szektortát tartja, keletről, északról és most már nyugatról is szorongatják őket az oroszok. A támadók ráadásul a térségbeli magaslati pontokat is elfoglalták, így egy esetleges visszavonulás nem lesz egyszerű.

Deepstate also reported that Russian forces cut the road into Zhelanne. Ukrainian fortifications in the blue circle are also at risk of encirclement if this advance is true as they are in the low-lying ground while this advance is on the tactical heights. https://t.co/ytASeuJceZ