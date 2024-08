Veterán szövetségese intette óva Donald Trumpot: ne erre összpontosítson Kamala Harris kapcsán!

Lindsey Graham tegnap a Fox News vendége volt, ahol a műsorvezető Donald Trump Harris etnikai hovatartozását firtató megjegyzéseiről is kérdezte a szenátort.

A következőt mondanám Trump elnöknek. Kamala Harris kapcsán nem a származásával van bajom, hanem az ítélőképességével

- mondta Graham, majd Harrisről hozzátette: "Mindenben tévedett. Amikor megpróbálta elmagyarázni, hogy mit tenne az infláció és a közelgő recesszió ellen, értelmetlenül beszélt. Halandzsázott."

WATCH: discusses the U.S.-Russia prisoner swap and the 2024 presidential election. @LindseyGrahamSC