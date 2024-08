Bizarr módszert találtak az oroszok az ukrán HIMARS-rendszerek kivédésére: ennek biztos nem örülnek a közkatonák

Furcsa videó jelent meg egy donbaszi bunkerből: egy orosz katona egy mobiltelefont szögel oda egy tartóoszlophoz, ahol sok másik, hasonló sorsra jutott telefon látható. A készüléket egy katonatársától kobozta el, aki engedély nélkül tartotta magánál az eszközt.

Russian soldiers nailing personal phones of military personnel.Soldiers caught using personal smartphones and other internet-capable devices face penalties of up to 15 days of detention. pic.twitter.com/KDfrKtgthN