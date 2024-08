Megérkeztek az első felvételek: pusztító csapást mértek Oroszországra, szitává lőtték a légibázist

Nem ez az első alkalom, hogy Ukrajna drónok segítségével támadja az Oroszország területén, a rosztovi régióban található Morozovszk légibázist. A támadás ezúttal is komoly sikereket tud felmutatni.

A hétvégén mért újabb csapást Ukrajna a sokat szenvedett oroszországi Morozovszk légibázisra. Moszkva – többek között – Szu-34-es vadászbombázókat állomásoztat a fronttól mintegy 250 kilométerre található katonai támaszponton.

A közösségi médiában megjelent felvételek alapján úgy tűnik, teljesen megsemmisült és kiégett az egyik lőszerraktár. Az egykori raktár maradványai az alábbi képen láthatóak, a felvételt geolokációval is megerősítették:

New image from the ammunition dump at Russias Morozovsk Airbase, hit by a successful Ukrainian drone attack over the weekend.The storage facility has been completely obliterated, with the remains of munitions and sheds scattered across the area. pic.twitter.com/jPbpFXjxS0 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 5, 2024

The aftermath of the attack on the Russian military airfield Morozovsk in the Rostov region.Remains of destroyed air bombs and missiles.Ukraine is effectively destroying military facilities in Russia while Russia is killing civilians in Ukraine pic.twitter.com/i71hmzkn8s — Денис (Казанський) August 6, 2024

A műholdfelvételek megerősítették, a raktáron kívül megsemmisült legalább egy darab Szu-34-es vadászbombázó, további kettő pedig nagy valószínűség szerint megsérült a másodlagos detonációk következtében. Találatot szenvedett két hangár, és négy egyéb épület is:

The GUR confirmed strikes at Morozovsk airfield. A Su-34 fighter-bomber and an ammunition depot were destroyed. Satellite images indicates two additional Su-34 aircraft were likely damaged by debris, with blast craters visible nearby. The explosion also caused secondary pic.twitter.com/RQUGYRrAMT — NOELREPORTS () August 5, 2024

Ez volt az egyik legsúlyosabb, drónokkal végrehajtott támadás orosz légibázis ellen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images