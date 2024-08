„Menjetek haza!” – Pattanásig feszült a helyzet Európa egyik legnépszerűbb turistaparadicsomában

Sorra robbannak ki a tüntetések Spanyolország népszerű nyaralóhelyein, ugyanis az egyre fokozódó tömegturizmus miatt a helyiek életfeltételeik folyamatos romlását érzékelik. Barcelonában az egyik demonstráció odáig fajult, hogy a tüntetők egy része vízipisztolyokkal támadt a kávéházak teraszain ülő vendégekre. A növekvő idegenforgalom miatt egyre több lakást és házat adnak rövid távra bérbe, a helyiek így egyre kevésbé tudják megfizetni az albérletárakat. Hiába hoznak a turisták jelentős hasznot a népszerű célpontok számára, a pénz egyenlőtlenül oszlik meg, és ezért egyre inkább robbanással fenyeget a szociális helyzet. A katalán főváros eközben erőteljes intézkedésekkel igyekszik oldani a feszültséget és csökkenteni a tömegturizmusból eredő környezeti és társadalmi károkat.

Tüntetések a tömegturizmus ellen

Július 7-én a helyi lakosok tüntetést szerveztek a tömegturizmus ellen a katalán fővárosban, Barcelonában. A „Turisták, menjetek haza!” és „Barcelona nem eladó” feliratú transzparensekkel felvonuló demonstrálók egy része aztán a menet egy pontján vízipisztolyokat vett elő, és „lövöldözni” kezdett a belvárosi kávéházak és éttermek teraszain ülő vendégekre. Az incidensről készült felvételek bejárták a közösségi médiát, és nagy felháborodást keltettek, a spanyol idegenforgalmi miniszter később el is ítélte a tüntetők akcióját.

Barcelona residents angered over housing shortages, overcrowding and the cost of living, took to the streets this weekend with water guns aimed at tourists. Tens of thousands of people in Spain have protested this year against unsustainable mass tourism. https://t.co/FMdMBRwmvT — The (New) July 10, 2024

A turistadömping elleni tüntetések Spanyolország több pontján is felütötték a fejüket, így a Baleár-szigeteken (elsősorban Mallorcán), a Kanári-szigeteken, valamint Malagában. A koronavírus-járványt követően a világon szinte mindenhol nagyon gyorsan felpörgött az idegenforgalom, de a népszerű spanyol üdülőhelyeken az átlagnál is jóval nagyobb mértékű volt az emelkedés. Bár a turistacélpontok számára a több látogató több bevételt is jelent,

a haszon meglehetősen egyenlőtlenül oszlik el, sok helyi pedig úgy érzi és tapasztalja, hogy kiszorul a saját lakókörnyezetéből.

Néhány adat: Spanyolországban a külföldi turisták száma 13 százalékkal nőtt 2024 első felében a tavalyi év hasonló időszakához képest. Összesen 42,5 millió turista látogatta meg az országot január és június között, ami éppen a fele a tavalyi egész éves számnak (85 millió fő), de mivel a főszezont július és augusztus jelenti, idén a 2023-asnál jóval több vendégre számíthatnak a spanyolok. Az idegenforgalomból származó bevételek még nagyobb arányban növekedtek: csak júniusban 17 százalékos emelkedés volt tavaly júniushoz képest, miközben a turisták száma 12 százalékkal nőtt ebben a hónapban.

Lakhatási válság

A bevételek növekedése azonban nem vigasztalja azokat a helyieket, akik számára egyre nehezebbé válik az élet a népszerű turistaparadicsomokban. Az olyan kellemetlenségek, mint a városok, tengerpartok túlzsúfoltsága, az olykor hangos és tiszteletlen turisták, illetve a természetben és a környezetben okozott károk mellett a helyi lakosok számára

a legnagyobb problémát a lakhatás jelenti.

Egyre több ugyanis a rövidtávú kiadásra szánt lakás az Airbnb-n vagy a Booking.com-on, egyre több gazdag külföldi vásárol lakást, házat saját magának vagy befektetés céljából, így viszont a saját otthonnal nem rendelkező helyiek egyre kevésbé tudják megfizetni a horrorisztikussá váló albérletárakat.

Nemcsak több a turista, hanem egyre inkább a kiadásra szánt apartmanokat és lakásokat választják a hotelekkel szemben. Míg Spanyolországban az év első felében 11 százalékkal többen voltak a szállodavendégek a tavalyi év hasonló időszakához képest, az apartmanokban és lakásokban megszállók száma 30 százalékkal emelkedett. Nem meglepő ezek után, hogy például a Baleár-szigeteken az albérletárak egy évtized alatt 158 százalékkal nőttek.

Nagyon sok helyi panaszkodik arra, hogy egyszerűen képtelen megfelelő lakhatást találni magának. Mallorca szigetén egyre több „őslakos” kényszerül arra, hogy lakás helyett lakókocsiban vagy lakóautóban éljen, mivel nem tudja megfizetni az egyre drágább albérletárakat. Bár a Baleár-szigetek GDP-jének 45 százalékát a turizmus adja, a fizetések emelkedése nem követi az árak emelkedését, az idegenforgalomban dolgozók fizetése sem, így a tömegturizmus elleni tüntetéseken olyanok is szép számban képviseltetik magukat, akik maguk is a turizmusból élnek. Július 21-én egy Mallorca központjában, Palma de Mallorcán tartott tüntetésen több ezren vonultak az utcákra a tömegturizmus ellen.

Yesterday, over 20,000 protesters took to the streets of Palma de Mallorca, Spain, in a demonstration against mass tourism. This continues a series of similar protests in Tenerife and Barcelona over the summer The protesters have made it clear that their movement is not pic.twitter.com/mz5vdvonkd — Challenge (Magazine) July 22, 2024

Megoldási kísérletek

A folyamatokra már a politikai vezetés is kénytelen reagálni. Barcelona polgármestere, Jaume Collboni több intézkedést is kilátásba helyezett, illetve bejelentett a tömegturizmus csökkentése céljából. Így például jelentősen megemelnék a kevesebb mint 12 órát a városban tartózkodókra kirótt adót (ez jelenleg 7 euró), korlátozzák a sétahajók utasainak számát, nem újítanak meg több mint tízezer engedélyt a rövidtávú bérbeadásra, és nem adnak ki újakat, a legdrasztikusabb lépésként pedig turisztikai célú bérbeadásokat 2028 végéig teljesen megszüntetik.

Európában más országok és városok is szenvednek az egyre nagyobb mértékűvé váló idegenforgalomtól, és nem csak a nyaralók körében kedvelt mediterrán helyszínek. Amszterdam például tavaly külön célzott kampányt indított a 18 és 34 év közötti brit fiatal férfiak számára „Stay away” („maradjatok távol!”) címszóval, ugyanis – többek között az ott legális könnyűdrogok miatt – a holland főváros túlságosan népszerűvé vált a brit party- és legénybúcsú-turisták számára, akik nem megfelelő viselkedésükkel megkeserítik a helyiek életét. Az olaszországi Velencében április végén vezették be az 5 eurós napi turistaadót, amiből máris 2,4 millió eurót szedett be a város, és valamennyivel sikerült is csökkenteniük a látogatók számát.

Címlapkép: Tömegturizmus elleni tüntetés a spanyolországi Malagában 2024. június 29-én. Forrás: Jesus Merida/SOPA Images/LightRocket via Getty Images