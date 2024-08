Orosz zászlókat varrtak, hazaárulásért felelhetnek – Szabókra csaptak le az afrikai országban

Az illetékes minisztérium azt közölte, hogy a szabók „szponzorait” is őrizetbe vették.

Christopher Musa tábornok, Nigéria vezérkari főnöke „hazaárulásnak” minősítette az orosz zászlók lobogtatását a kormányellenes tüntetéseken.

Nigériában augusztus 1-je óta tartanak a tüntetések Bola Tinubu elnök gazdasági reformjai ellen.

A demonstrálók a rendőrökkel is összecsaptak, ami 13 ember halálát okozta.

A főleg az észak-nigériai államokban zajló tüntetéseket több száz orosz zászlót lengettek, egyesek katonai hatalomátvételre buzdítottak.

Russian Flags in NigeriaI asked protesters why they are flying Russian flags. They want Putin and Russia, which isnt a capitalist nation, to come to their aid. They added that they arent happy with the presidents speech that was delivered this morning. pic.twitter.com/h6wbtbul9p