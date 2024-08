Donald Trump bejelentette: nagyinterjút készít Elon Muskkal

A volt amerikai elnök a bejelentést az X-en posztolta, további részleteket egyelőre nem közölt.

Elon musk, a világ leggazdagabb üzletembere és a jelenlegi republikánus elnökjelölt barátsága az utóbbi időben új szintre emelkedett. Elon Musk demokratapárti szavazóból Donald Trump lelkes támogatója lett: Trump elismerően beszél Muskról, Musk pedig anyagilag is támogathatja Trump kampányát.

