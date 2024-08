Filmbe illő felvétel: az éj leple alatt szálltak partra az ukrán különleges erők, nem sok maradt az orosz MT–LB-kből

Az Artan Egység különleges műveleti erői és az ukrán katonai hírszerzés (GUR) haditengerészeti központja kedden hajtotta végre közös akcióját, amelyről megvágott videófelvételt is közzétettek.

Ukraines GUR published a video of a naval raid conducted yesterday with jet skis and RHIBs by its Artan unit on the Tendra Spit. The footage shows FPV strikes on an MT-LB and other equipment near the lighthouse. https://t.co/RgRBg7Jhh5