Itt az oroszországi offenzíva első eredménye: elfoglalhatták az ukránok az utolsó, működő gáztranzitállomást

Ukrajna a tegnapi nap folyamán indított támadást Oroszország kurszki régiója ellen. Az egységek egy része az R200-as főúton, Szudzsa irányába nyomult előre, a szétlőtt határátkelő-állomásról már kora délelőtt megérkeztek az első felvételek:

Photo of the Sudzha checkpoint in Kursk RegionThe situation in the city is very tense, the city's mayor, Vladimir Slaschev, told propagandists.We have a very tense situation... There is no time to talk, a lot of people call about evacuation, he said. pic.twitter.com/YWGN9Tp4ZI