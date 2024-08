Látványos videó: így néz ki Oroszország vadászbombázója, miután darabokra szaggatta egy ukrán drón

Az orosz-ukrán frontvonaltól alapvetően messze található orosz légibázisra még augusztus 3-án mértek légicsapást. Már az első felvételeken látszott, hogy ez lehetett a háború eddigi legsúlyosabb, drónokkal végrehajtott csapása az orosz légierő ellen.

Az eddigi veszteség-lajstromba egy Szu-34-es vadászbombázó került fel, kettő továbbiról feltételezik, hogy megrongálódott. Ezen kívül megsemmisült egy lőszerraktár, megrongálódott két hangár és négy műszaki épület.

Az alábbi, új felvétel a szétlőtt Szu-34-es maradványait mutatja:

So here's a Russian Sukhoi Su-34 jet destroyed in a Ukrainian attack at Russia's Morozovsk airbase.Yes, imagine your reaction if someone had told you on February 24, 2022, that 895 days on, Ukraine would be raiding Russia's Kursk Oblast (although we have a lot of questions), pic.twitter.com/AQehfOh5Eb