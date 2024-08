Meggondolhatja magát Joe Biden? Donald Trump nem tartja kizártnak, hogy visszatérjen régi ellenfele

A Hill idézi Donald Trump bejegyzését, melyben azt írta,

Mekkora az esélye annak, hogy a korrupt Joe Biden, az USA történetének LEGROSSZABB elnöke, akitől Kamabla, Barrack HUSSEIN Obama, az őrült Nancy Pelosi, a ravasz Adam Schiff, a sírós Chuck Schumer és a többi holdkóros baloldali az elnökséget alkotmányellenesen ELLOPTA, BEESIK a Demokraták Nemzeti Kongresszusára, és megpróbálja visszavenni a jelöltséget

- elmélkedett a volt elnök, aki szerint Joe Biden azzal vehetné vissza a jelöltséget, hogy kihívja Trumpot még egy vitára. Ezután azt boncolgatta, hogy Biden lehet "úgy érzi, hogy történelmi szintű, tragikus hibát követett el azzal, hogy egy PUCCS által átadta az USA elnökségét azoknak az embereknek, akiket a legjobban gyűlöl világon, és vissza akarja kapni, MOST!!!"

