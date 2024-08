Mégis mi történik Kurszkban? – Ellentmondásos híreket közöl Oroszország, Ukrajna továbbra is hallgat

Orosz közlések szerint kedden egy mintegy 300 fős ukrán különítmény hatolt be az Ukrajnával határos Kurszki területre. Moszkva szerint ellenőrzés alatt tartják a helyzetet, ugyanakkor a légitámadások folytatódnak ukrán részről. Kijev mindeddig nem ismerte el, hogy orosz területre hatoltak volna be.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint – melyet a Reuters ismertetett – Ukrajna folytatja a légitámadásokat a Kurszki terület ellen. A szerdára virradó éjjel folyamán az orosz légvédelem állítólag négy ukrán drónt semmisített meg.

Oroszország kedden tartalékosokat küldött a régióba, hogy segítsék az ukrán szárazföldi támadás elleni védekezést.

Alekszej Szmirnov kurszki kormányzó Telegram-üzenetében

„ellenőrizhetőnek” nevezte a helyzetet.

A kormányzó szerint szerda reggel új szárazföldi harcok már nem voltak.

Orosz közlés szerint a Kurszk elleni támadásban 5 ember életét vesztette – köztük egy mentőegység két tagja –, további 20 ember megsérült, köztük 6 gyermek.

A Reuters szerint

az orosz védelmi minisztérium időközben törölte egy korábbi közleményét, mely szerint egy „ukrán szabotázscsoport” jelentős veszteségeket szenvedett, és visszatért Ukrajnába.

A The Kyiv Independent a DeepState alapján arról számolt be, hogy a kurszki betörés során az ukrán erők megsemmisítettek egy Ka–52-es orosz támadó helikoptert, illetve két tankot. A lezuhant helikopterről felvételt is közzétettek.

Підбитий кацапський Ка-52 припусково на Курщині За світлину без вотермарок вдячні @war_monitor_ua — DeepState (UA) August 6, 2024

Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy 16 ukrán páncélost semmisítettek meg orosz területen.

Kijev egyelőre nem ismerte el, hogy erőik betörtek volna a Kurszki területre,

ezért a támadással kapcsolatban egyelőre orosz közlésekre és a közösségi médiában közzétett felvételekre hagyatkozhatunk.

Az ukránbarát orosz önkéntesekből álló Orosz Önkéntes Hadtest, illetve Szabad Oroszország Légió korábban több szárazföldi támadást is intézett elsősorban Oroszország Belgorodi területe ellen. Egyelőre nincs arra utaló jel, hogy ezúttal is részt vettek volna a műveletekben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio