Moszkva Oroszország területén vetette be élesben a rettegett Iszkander rakétát – Hát itt meg mi történik?

A saját területén kellett használni az orosz hadvezetésnek a félelmetes Iszkander rakétát. Az eset – bár elsőre megdöbbentőnek tűnik – egyáltalán nem meglepetés, mivel a hét elején ukrán alakulatok léptek be Oroszországba.

Zavarosan alakulnak a dolgok Oroszországban, miután a hét elején Ukrajna területéről páncélosok hatoltak be a kurszki területre. Ez nem az első eset, korábban a Putyin-ellenes Szabad Oroszország Légió fegyveresei törtek át a határon, akkor Belgorod irányába törtek előre, volt, hogy több napon keresztül tartottak az összecsapások, mire az oroszok felülkerekedtek a támadókon. Láthatóan a mostani események is némileg váratlanul érték a védőket. A felvételek tanúsága szerint Moszkvának a legmodernebb fegyvereit is bekellett vetnie a támadás visszaveréséhez:

Seems that Russians, using a Tornado-S first(Video 1) and then a Iskander-M(Video 2) managed to damage/destroy at least 9-10 Vehicles(check the thread), which were abandoned due to Lancet hits in Kursk Oblast. pic.twitter.com/RN5O3aP8xm — WarVehicleTracker (@WarVehicle) August 6, 2024

A felvétel szerint egy ukrán vagy ukrán-barát konvoj haladt az oroszországi Kurszk régióban, mintegy 9-10 páncélozott jármű haladt egy úton. Az oroszok azonban a Tornádó-Sz rendszerrel, az ukrajnai háború egyik sztárfegyverével az Iszkander hiperszonikus rakétával, valamint a szintén nagy hírnevet szerzett Lancet drónokkal.

A meg nem erősített információk szerint az összes járművet sikerült megsemmisíteni vagy legalábbis megrongálni azokat.

A betörésről továbbra is zavaros információk érkeztek, ám azt az orosz milbloggerek is elismerték, hogy az Ukrajnából érkező alakulatok áttörték a határt és több kilométeres mélységben be is sikerült hatolni Oroszországba. Azt egyelőre találgatják, hogy mi lehet pontosan az akció célja, egyes feltételezések szerint az oroszok Donyeck megyében a korábbiakhoz képest jóval gyorsabban tudnak előrehaladni, ezért Kijev kénytelen valahogy elterelni Moszkva figyelmét az ottani eseményekről.

