Olyan drónt villantottak a kínai mérnökök, amelyre nehéz szavakat találni

A Nezha-SeDart képes függőlegesen felszállást és leszállást végrehajtani szárazföldön és vizen egyaránt. Ezen felül

A hibrid-drón repülés közben zökkenőmentesen képes alámerülni, majd azt követően víz alatti járműként továbbhaladni, külön hajtórendszer nélkül.

Az eszköz egy működő prototípusa már sikeresen teljesített egy 10 napos terepgyakorlatot a kínai Zhejiang tartományban.

The Nezha-SeaDart is an amphibious drone capable of high-speed underwater dives, hovering like a drone, and flying like an airplane.Transmedium, if you will, and revealed by Shanghai Jiao Tong University (SJTU) in China this week. pic.twitter.com/XhvDvA6Utk