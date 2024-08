Itt van Kamala Harris első nagyobb botránya? Súlyos vádak érték az alelnököt

J. D. Vance ohiói szenátor, aki négy évig tartó tengerészgyalogos karrierje során fél évig Irakban állomásozott, szerdán hevesen kritizálta Tim Walz demokrata alelnökjelölt katonai múltját. A minnesotai kormányzó 24 évig szolgált a szövetségi tartalékos erőkként is bevetett állami nemzeti gárdában. A tüzérség tagjaként Olaszországba vezényelték az Egyesült Államok afganisztáni terrorizmusellenes műveleteinek segítése céljából, és belföldi természeti katasztrófák esetén is szolgált. A republikánus alelnökjelölt hazugsággal gyanúsította meg Walzot.

Tim Walz, vajon mikor volt Ön valaha is háborúban?

- tette fel a kérdést Vance, majd hozzátette: "Egy napot sem töltött a frontvonalon. [...] Szégyellném magam a helyében, ha úgy hazudnék a katonai szolgálatomról, ahogy ő tette".

Vance valószínűleg arra a Walzról készült videóra utalt, amelyben a kormányzó a fegyvertartás korlátozásáról beszélve kijelenti: "Gondoskodhatunk arról, hogy azokat a háborúba való fegyvereket, amelyeket én a háborúban használtam, csak háborúban használják".

Noha Walz valóban nem szolgált a frontvonalon, a demokrata politikus támogatói rámutattak, hogy J. D. Vance a memoárjában elismerte, hogy ő sem látott soha valódi harcot, mivel a sajtóosztályon dolgozott. A kormányzó bírálói ezen kívül azt is kifogásolják, hogy Walz épp az egységének iraki bevetése előtt hagyta ott a sereget, hogy elinduljon a 2006-os kongresszusi választáson.

Amikor Tim Walz-ot arra kérte a hazája, hogy menjen Irakba, tudják, mit tett? Kilépett a hadseregből, és hagyta, hogy az egysége nélküle menjen.

- bírálta ellenfelét Vance egy michigani kampányrendezvényen. Ám a Walz védelmére kelők azt állítják, a kormányzó már a bevetés híre előtt tervezte a leszerelést.

You know what really bothers me about Tim Walz?When the US Marine Corps asked me to go to Iraq to serve my country, I did it. When Tim Walz was asked by his country to go to Iraq, he dropped out of the Army and allowed his unit to go without him. I think that's shameful. pic.twitter.com/Dq9xjn4R51