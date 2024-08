Képtelenek felülkerekedni az orosz védők a kurszki ukrán hadműveleten: így néz ki térképen a helyzet

Nem ez az első alkalom, hogy ukrán vagy ukrán-barát alakulatok átlépik Oroszország nemzetközi határát. A mostani támadás azonban a korábbiaknál is nagyobb feladat elé állítja az orosz védőket. Láthatóan napok óta nem tudnak felülkerekedni az eseményeken, a támadók pedig egyre nagyobb területet vesznek az ellenőrzésük alá. Szudzsánál elfoglalták például az utolsó, működő gáztranzitállomást a két ország között, valamint más területeken is jelentős haladást értek el. A War Mapper látványos térképet készített a helyzet állásáról:

offensive update: is now confirmed to control at least 90km² of Kursk Oblast. For reference, controls ~150km² north of Kharkiv.The advance is far more extensive than previous incursions and has pushed through 2 lines of anti-vehicle ditches and trenches. #Kursk