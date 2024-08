Ukrán tankok robognak Oroszország utcáin, egy egész város eleshet – Mi értelme van ennek az egésznek?

Úgy tűnik, hogy az elmúlt szűk két év legsikeresebb hadjáratát indította meg néhány napja az ukrán hadvezetés: az offenzíva azonban nem a Donbaszban és nem is Dél-Ukrajnában, hanem Oroszország területén, Kurszk megyében zajlik. Az ukrán fegyveres erők majdnem egy tucat kistelepülést elfoglaltak és most épp egy 5000-es kisvárost, Szudzsát ostromolnak, az orosz hadvezetés pedig attól tart, hogy hamarosan a kurszki atomerőmű is támadás alá kerülhet. Jelenleg csak találgatni lehet arról, hogy mi értelme van embert és hadianyagot ölni egy Oroszország területén zajló offenzívába, ha az ukrán haderő erőforrásai amúgy is szűkösek, még a Fehér Ház sem igazán érti, mi történik. Nézzük meg a lehetséges magyarázatokat.

Mi történik Kurszkban?

Kedd reggel ukrán páncélozott járművek kezdtek el mozgolódni Szumi megyében, az oroszországi Kurszk megye melletti határvonalon. Drónfelvételek szerint egy új hadijelet festettek fel az ukránok a technikai eszközökre: fehér háromszögek jelentek meg a harckocsikon, lövészpáncélosokon, MRAP-eken. Már ekkor gyanítani lehetett, hogy komolyabb akció készül, mint az elmúlt évek „orosz partizánok” által végrehajtott betörései:

egy reguláris és különleges erők részvételével zajló, összfegyvernemi művelet vette kezdetét.

A Kurszk elleni offenzíva kedd délelőtt meg is indult, két irányból. Az egyik műveleti irány a Szumitól északra található Nyikolajevo-Darino felé, a másik pedig a keletre található Gogolevka felé látható.

Ukrainian forces have reportedly crossed into Russias Kursk region, launching attacks on the towns of Gogolevka (Гоголевка) and Nikolaevo-Darino (Николаево-Дарьино). Multiple Russian sources have confirmed the incursion, suggesting that Ukraine may be attempting to seize pic.twitter.com/VkLmeNW0ly — OSINT (Aggregator) August 6, 2024

A hadjárat talán meglepően komoly eredményeket ért el szerdára: az ukrán erők nagyjából tíz kisfalut elfoglaltak a határ mentén és elkezdték ostromolni az 5000 fős lélekszámú Szudzsa kisvárost. Szerda esti hírek szerint az ukrán katonák a városközpontba is bejutottak és kirakták pár épületre az ukrán zászlót. Oroszország vészhelyzetet hirdetett Kurszk megyében.

Bár Szudzsát csütörtökre nem sikerült elfoglalni és egyes hírek szerint komolyabb orosz ellentámadás indult a városnál, az ukrán erők északnyugati irányba, a Rilszk-Koronevo-Szudzsa főút mentén Leonyidovo és Ljubimovka irányába haladnak tovább.

️ Kursk directionsituation by the end of August 7, 2024In the Kursk region continues to be quite difficult situation in Sudzha and Korenevo districts. In the evening, the authorities of the region announced the introduction of the emergency regime on the territory of the pic.twitter.com/TapFtx4NTW — Rybar (Force) August 7, 2024

A térségben felhasznált ukrán képességekről eltérő adatok lelhetők föl, a háború ködje ismét sokat fed. Orosz elemzők arról spekulálnak, hogy 12 zászlóalj dolgozik a régióban (vagyis durván 12 ezer katona), egyes hírek szerint az offenzívában részt vesz az „elit” 82-es deszantos dandár és a 22-es gépesített dandár is.

Azt is tudni, hogy az offenzívában számos NATO-harcjármű növeli az ukrán támadóképességet, amerikai Stryker és Humvee páncélosok, német Marder lövészpáncélosok is láthatók voltak eddig orosz drónfelvételeken. Ez ugye annak köszönhető, hogy a Harkiv elleni orosz offenzíva mentén a legtöbb NATO-tagállam feloldotta azt a korlátozást, mely szerint tilos volt nyugati eszközöket használni Oroszország nemzetközileg elismert területei ellen.

Drei deutsche Marder im Dienste der ukrainischen Armee bei der Offensive in Kursk, im Westen Russlands. Leider erneut ohne adäquate Flugabwehr und somit nach nur vier Kilometern Opfer russischer Kamikaze-Drohnen pic.twitter.com/Z8VlxQ5omC — Julian (Röpcke) August 8, 2024

Jelenleg úgy néz ki: az ukrán támadást talán lelassítani sikerült, megállítani nem. Az orosz hadvezetés most komoly képességeket csoportosít a régióba: harci helikopterekkel, szárnyasbombákkal, Iszkander-rakétákkal vadásszák az ukránokat. A Roszgvargyija (Nemzeti Gárda) és az FSzB különleges erői megerősítették a régióban a kurszki atomerőmű és a nagyobb városok védelmét, a lakosságot evakuálják. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig láthatóan nagyon ideges.

️ Putin is angry and knows that Gerasimov is lying.Watch his face, it tells you everything.Hes furious inside. pic.twitter.com/gEAKjou71i — Lord (Bebo) August 7, 2024

Mi értelme van ennek az egésznek?

A legnagyobb kérdés az offenzívával kapcsolatosan nyilvánvalóan az, hogy mi értelme van Ukrajna szűkös erőforrásaiból embert és hadianyagot áldozni olyan területek támadására, melyeket Kijev egyértelműen nem tarthat meg a későbbiekben.

A helyzet megértéséhez a következő tényezőket kell latba vennünk:

2022 ősze óta nagyon kevés harctéri sikert láthattunk az ukrán haderőtől: elmondható, hogy a meglepő harkivi ellenoffenzíva óta szinte folyamatosan hódítja Ukrajnában a területeket az orosz haderő. A 2023-as nyári hadjárat szűkös eredményeit már teljesen eltörölte az orosz ellenoffenzíva, az elmúlt hónapokban pedig megroppantak az ukrán védvonalak Toreck és Pokrovszk térségében is.

Oleksandro-Kaliyovo directionSituation as of the end of August 6, 2024About an hour ago, footage appeared online of the Russian flag being raised over a school in the northwestern part of Niu-York. This means that the battle for the city is in its final stage.️In the pic.twitter.com/MrerN4VX5J — Rybar (Force) August 6, 2024

Mivel Kurszkot nem logikus megtámadni, az orosz haderő nem is készült fel megfelelően a térség védelmére: itt sokkal gyengébbek voltak az orosz védvonalak, mint a Donbaszban, a Dnyeper mentén, vagy Zaporizzsjában.

Ahogy fentebb is említettük, Ukrajna nyugati szövetségesei feloldották a fegyverhasználatra kivetett korlátozásokat, így Kijev most úgy tudta megtámadni Oroszországot, hogy nem kockáztatott vele komoly diplomáciai botrányt szövetségesei körében.

Mindez persze nem válaszolja meg azt, hogy egész pontosan mi a célja a mostani ukrán offenzívának, de ezt nehéz is egyértelműen megválaszolni anélkül, hogy az ukrán döntéshozók fejébe látnánk.

Sokféle elmélet van, köztük valószínűbbek és kevésbé valószínűek:

Sudzsában található az orosz Gazprom utolsó működő, Európa felé irányuló gázexportért felelős tranzitállomása. Az offenzíva előtt lehetett elméleteket olvasni arról, hogy az ukránok célja, hogy felrobbantsák / elzárják / megbénítsák ezt a tranzitállomást, most azonban úgy fest, valóban elfoglalták az objektumot, de a gázszállítás továbbra is zavartalanul zajlik. Ebben az elméletben egyébként sántított az is, hogy a tranzitállomást és a gázvezetékeket is lehet károsítani Ukrajna területéről is, nem kellett ehhez elfoglalni Szudzsa térségét.

Az offenzíva előtt lehetett elméleteket olvasni arról, hogy az ukránok célja, hogy felrobbantsák / elzárják / megbénítsák ezt a tranzitállomást, most azonban úgy fest, valóban elfoglalták az objektumot, de a gázszállítás továbbra is zavartalanul zajlik. Ebben az elméletben egyébként sántított az is, hogy a tranzitállomást és a gázvezetékeket is lehet károsítani Ukrajna területéről is, nem kellett ehhez elfoglalni Szudzsa térségét. Orosz milbloggerek szerint az ukránok el akarják foglalni a kurszki atomerőművet. Egyes vélemények szerint a cél az, hogy elcseréljék ezt a háború elején megszállt zaporizzsjai erőműre, mások szerint pedig szabotálni akarják a létesítmény működését. Ez az elmélet szintén sántít: ha el is foglalják az ukránok az erőművet, szinte biztosan nem tudják ezt megtartani, amíg megállapodnak az oroszokkal egy esetleges cseréről. Ha pedig megtörténik a csere, az oroszok simán vissza tudják foglalni a ZNPP-t, mivel a létesítmény a Dnyeper keleti partján, az Oroszország által elfoglalt szektor kellős közepén található. Megrongálni pedig aligha akarják az erőművet, hiszen egyrészt erre szintén lenne lehetősége az ukrán haderőnek a határ túloldaláról, másrészt pedig ez a lépés Kijev ellen fordíthatja legfőbb szövetségeseit.

Ukrainian Armed Forces are now just 30 miles from the Kursk Nuclear Powerplant. 1 hour drive on the road, but there is one speed camera on the E38 highway.Russian fascists store missiles, drones and other munitions at this nuclear powerplant given its proximity to Ukraine. pic.twitter.com/QmfCmItFGW — Igor (Sushko) August 7, 2024

A legvalószínűbb elmélet az, hogy az ukrán haderőnek egész egyszerűen már szüksége volt egy kis morálbeli támogatásra. Vagyis kellett Kijevnek villantania valamilyen gyors és látványos sikert, mellyel meg tudják mutatni, hogy az orosz haderő még mindig sebezhető, legyőzhető, így továbbra is fennmarad a harci kedv. Mivel Kurszknál lényegesen gyengébbek voltak az orosz védvonalak, mint Ukrajna megszállt területein, itt volt a legnagyobb esély a sikerre, ezért itt támadtak. Most pedig tele van a média a magukat tömegesen megadó orosz sorkatonákkal, az orosz települések fölött lengő ukrán zászlókkal, Vlagyimir Putyin dühös arckifejezésével. Mindez jelzi az ukrán katonáknak, hogy megéri tovább harcolni, illetve a Nyugatnak is, hogy megéri tovább támogatni az ukrán hadsereget.

Vagyis kellett Kijevnek villantania valamilyen gyors és látványos sikert, mellyel meg tudják mutatni, hogy az orosz haderő még mindig sebezhető, legyőzhető, így továbbra is fennmarad a harci kedv. Mivel Kurszknál lényegesen gyengébbek voltak az orosz védvonalak, mint Ukrajna megszállt területein, itt volt a legnagyobb esély a sikerre, ezért itt támadtak. Most pedig tele van a média a magukat tömegesen megadó orosz sorkatonákkal, az orosz települések fölött lengő ukrán zászlókkal, Vlagyimir Putyin dühös arckifejezésével. Szintén nem teljesen elhanyagolható tényező, hogy az orosz hadvezetés most erőforrásokat kénytelen átcsoportosítani a Donbaszból és Harkivből saját területeinek megvédésére. Ezzel látványosan lelassulhat az orosz offenzíva, lehet, hogy egyelőre nem is indítják meg Toreck, Pokrovszk ostromát.

Nehéz látni még, hogy mi lesz az ukrán offenzíva végcélja, de elég valószínű, hogy ahogy az orosz védők szépen lassan összekapják magukat és megérkezik a térségbe az érdemi erősítés, az ukrán haderő ki fog vonulni.

Az is lehet, hogy ahogy sok más, ehhez hasonló betörés után láthattuk, az ukránok majd nagyobb offenzívát indítanak a Donbaszban, Zaporizzsjában.

Emlékezetes: a 2023-as nyári hadjáratot is egy ilyen, Oroszország területe ellen indított támadássorozat előzte meg, igaz, az kevésbé tűnt eredményesnek.

Most a Donbaszban egyébként van több olyan szektor is, ahol sikerrel járhat egy ellentámadás: az Avgyijivka-Pokrovszk vonalon például még nem tudták magukat stabilizálni az oroszok megfelelő védelmi rendszerekkel. Ha Ukrajna támad a Donbaszban, ez a térség lehet a következő, logikus célpont, de felmentősereg indulhat Csasziv Jarért és Toreckért is.

Ugyanakkor az is tény, hogy az orosz haderő felkészültebben vár egy ellenséges támadást ebben a térségben, mint ahogy Kurszknál várta ezt.

Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images. A címlapkép illusztráció, a fotó a 2022-es harkivi offenzíva során készült.