A napokban orosz Kurszk megyében indított megdöbbentő hadműveletet Ukrajna, ez érzékelhetően még nem jelentett drámai kommunikációs változást Oroszországban.

Az orosz állami Ria Novosztyi arról számolt be, hogy a moszkvai Duma (ez a választott képviseleti és törvényhozói szerv Oroszországban, amely megfelel a parlament alsóházának) egyik képviselője, Mihail Seremet arról beszélt, hogy folyamatosan üzeneteket kap Odesszából. A Biztonsági Bizottság tagja szerint az egyik legnagyobb ukrán város lakói azt kérik tőle, hogy „szabadítsa fel őket a kijevi rezsim elnyomása alól”.

Üzeneteket kapok Odessza lakóitól, amelyekben arra kérnek, hogy mentsem meg őket a kijevi rezsim zsarnokságától és felháborodásától, és szabadítsam fel a várost

– mondta a képviselő. Hozzátette azt is, hogy a fekete-tengeri kereskedelmi központban elkezdődött az oroszajkú lakosság üldözése. Többeket erőszakosan mozgósítottak az oroszok elleni háborúba, valamint szerinte „propagandával zombivá változtattak embereket”, ezzel elérve náluk, hogy a frontvonalra menjenek.

Odessza az ukrajnai háború egyik legfontosabb célpontja lehetett az invázió kezdetén, akkor számítani lehetett arra is, hogy esetleg támadó alakulatok szállnak partra a városnál.

A támadás végül elmaradt, de azóta is rendszeresen felbukkan a moszkvai kommunikációs panelekben, Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök többször is megnevezte már a várost, mint potenciális célpontot. A mostani kijelentés azért is érdekes, mivel jelenleg is ukrán csapatok támadnak Oroszország területén, a védelem pedig egyelőre képtelen megállítani őket, ezért Moszkvában most egyértelműen a kurszki helyzet megoldásának kellene lennie a legfontosabb célnak.

