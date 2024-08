Tankokkal és vadászbombázókkal lő a betörő ukrán csapatokra Oroszország, ellentámadástól tartanak a másik oldalon – Háborús híreink szombaton

Portfolio 2024. augusztus 10. 09:33

Több fronton súlyos harcok zajlanak az Ukrajnából betörő reguláris erők és az orosz védők között, az oroszok tanállásokat vettek fel, illetve vadászbombázókról és harci helikopterekről is lövik a betörő ukrán csapatokat – derül ki a szombat reggelig megjelent híradások összességéből. Sőt, az is kiderült egy rövid ukrán videóból, hogy az oroszországi Szudzsa városát teljesen ellenőrzik az ukrán csapatok, így a Gazprom tulajdonában álló fontos gáztranzit állomást is, amelyen keresztül szombaton is zavartalanul áramlik a gáz Ukrajna, és az Európai Unió felé. Háborús híreink szombaton az alábbi hírfolyamban olvashatók.