Szenzációs felfedezés: megoldódhat a Föld egyik legnagyobb rejtélye

A Skócia nyugati partjainál fekvő Garvellach-szigetek kulcsszerepet játszhatnak a Föld történetének egyik legnagyobb rejtélyének megoldásában. Kutatók szerint ezek a szigetek őrzik a legjobb bizonyítékokat arra, hogy bolygónk mintegy 720 millió évvel ezelőtt lépett be a valaha volt legnagyobb jégkorszakába - jelentette a BBC

Ez a hógolyó-Föld néven ismert időszak két fázisban, 80 millió éven át tartott, a hipotézis szerint szinte az egész Földet jég borította. A korszak végét követően jelent meg az első állati élet a bolygón.

A londoni University College kutatóinak új tanulmánya kimutatta, hogy míg a legtöbb helyen eltűntek a fagyással kapcsolatos nyomok a kőzetekből, a Garvellach-szigeteken valahogy sértetlenül átvészelték ezt az időszakot. Graham Shields professzor, a kutatás vezetője a BBC Newsnak nyilatkozva kiemelte:

Skóciában a jégkorszakba való belépésnek azt a pillanatát örökítettük meg, amely a világ összes többi helyéről hiányzik.

A felfedezés jelentőségét növeli, hogy akkoriban Skócia az egyenlítőtől délre, trópusi éghajlatú területen helyezkedett el.

A kutatók remélik, hogy a szigeteken megérthetik, miért került a Föld ilyen hosszú időre ilyen szélsőségesen jeges állapotba, és miért volt szükség erre az időszakra az összetett élet kialakulásához.

Az áttörést Elias Rugen, Shields professzor PhD-hallgatója érte el, aki elsőként vizsgálta a kőzetrétegeket és azonosította, hogy azok abból a kritikus időszakból származnak, amely a világ minden más részén található kőzetformációból hiányzik. Eredményeit a Journal of the Geological Society of London című folyóiratban publikálták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Andrew Briggs via Getty Images