Amerikai elnökválasztás 2024: Harris uralja a pillanatot, egy másik csatatéren is győzelemre áll

Ahogyan azt megírtuk, a RealClearPolling összesítésében Kamala Harris már több mint egy hete átvette a vezetést, és az elnöki indulásának politikai momentumát dinamikus kampánnyá tudta alakítani. Az elemzők szerint Donald Trump könnyebben kampányolt a leköszönő Joe Bidennel szemben, az ellene elkövetett merényletkísérlet történelmi pillanatai és jó érzékkel való kihasználása után a republikánus jelölt kampánya vesztett intenzitásából, miközben Harris sikeresen jelenik meg úgy mint a változás jelöltje. Most megnéztük, hogy mit mutatnak az amerikai Google-keresések, milyen képet kapunk összevetve a jelöltek iránti érdeklődéseket.

Amerikai elnökválasztás 2024: pár hét alatt minden felfordult

Mikor egyre valószínűbb lett, hogy Kamala Harris alelnök fog ringbe szállni a saját párttársai által visszalépésre kényszerített 81 éves Joe Biden helyett, az új helyzet értékelését akkor Trump annyival tudta le, hogy

Harrist Bidennél is könnyebb lesz legyőznie.

A demokrata alelnök július 21-én bejelentett elnöki indulása azonban felkavarta a 2020-as választás visszavágójaként kezelt idei versenyfutás állóvizét, amit a közvélemény-kutatási és adománygyűjtési számok, és a demokraták kiugró lelkesedése is alátámaszt. Amellett, hogy immár „vidám harcosokként” feltűnően pozitívabb, a jövőre fókuszáló üzenetekkel operálnak, és jóllehet Harris a hivatalban lévő alelnök, elvették Trumptól azt, hogy őt tekintsék „a változás” jelöltjének.

A RealClearPolling összesítésében Harris már több mint egy hete átvette a vezetést,

a felméréseket átlagolva augusztus 5-e óta ő áll az élen – bár az előnye inkább statisztikai döntetlennek, mintsem célfotós befutónak tekinthető. Eközben a New York Times három rozsdaövezeti csatatérállamban végzett kutatása arra jutott, Pennsylvaniában, Michiganben és Wisconsinban is Harris a favorit 50%-46% arányban, annak dacára, hogy Biden májusban (azaz már a vita előtt is) Trump mögött kullogott ezekben az államokban, Michigant kivéve. Harris a rozsdaövezet bezsebelésével (és Nebraska egyik elektori szavazatával) éppenhogy elérné a győzelemhez szükséges 270 elektori voksot, úgy, hogy a napfényövezeti Nevada, Arizona vagy Georgia államairól még szót sem ejtettünk, ahol szintén számottevően jobb esélyekkel száll versenybe a hivatalban lévő elnöknél.

A fejleményekre reflektálva több magazin, köztük a New Yorker, arról cikkezett, hogy

kis túlzással az egész országban Trumpnak hiányzik a legjobban Biden jelöltsége

– pontosabban az, hogy vele szemben kampányolhasson.

A kampány eddigi legnagyobb port kavaró bejelentései közé tartozik a két alelnökjelölt felkérése. Donald Trump július 15-én jelentette be, hogy J. D. Vance ohiói szenátort kérte fel alelnökjelöltnek, míg Kamala Harris előző héten jelentette be, hogy Tim Walz minnesotai kormányzót tenné meg Amerika alelnökének. A két alelnökjelölt kiválasztásáról itt írtunk részletesebben.

Az amerikai elnökválasztás iránti érdeklődés a Google-ben

Korábban bemutattuk a Google Trends alapjait, a Google Trends használatának főbb tudnivalóit, és összefoglaltuk, pontosan hogyan kell értelmezni a Google Trends adatait ahhoz, hogy megtudjuk, mik a legfelkapottabb témák, hírek a világban és Magyarországon, mely témák mennyire érdeklik az embereket egy adott idősávban és területen.

Nemrég megnéztük a Google magyarországi internetes keresési adataiban, milyen érdeklődést mutattak az internetezők az egyre extrémebb hazai időjárás, valamint a népszerű turisztikai desztinációk időjárása iránt.

Az elmúlt 90 nap Egyesült Államokban való internetes kereséseket megvizsgálva látható, hogy a legnagyobb érdeklődést a Donald Trump elleni merénylet, valamint Joe Biden visszalépése és Kamala Harris elnöki indulása váltotta ki.

A július 10. óta eltelt időszakot vizsgálva megállapítható, hogy J. D. Vance és Tim Walz alelnökjelöltekként való bejelentése is kimagasló érdeklődést váltott ki az Egyesült Államokban.

A 100-as skálán látható számok a keresési érdeklődést jelzik a grafikon legmagasabb pontjához képest az adott régióban és időszakban. A 100-as érték a kifejezés legnagyobb népszerűsége; az 50-es érték azt jelzi, hogy a kifejezés feleannyira népszerű. A 0 azt jelenti, hogy nem áll rendelkezésre elég adat a kifejezéshez.

A fontos csatatérállamnak számító Pennsylvania esetében szinte teljesen egyező érdeklődési intenzitás rajzolódik ki.

A Kamala Harris iránti érdeklődés Washington D.C.-ben, Vermontban, Marylandben, Georgiában, valamint Arizonában volt a legnagyobb a július 10. óta eltelt időszakban. Pennsylvaniában szintén Harris áll az élen a 2 jelöltpáros tagjai közül, a keresések 39%-át birtokolva. J.D. Vance 27%-a a 3. helyre szorította a 24%-ot magáénak tudó Trumpot.

A Donald Trump iránti relatív érdeklődés Mississippiben, Alabamában, Louisianában, Arkansas-ban, valamint Észak-Dakotában a legnagyobb. Georgiában szintén Kamala Harris áll az élen, 41%-kal.

J.D. Vance szenátor iránt saját államában, Ohioban mutatható ki a legnagyobb érdeklődés (ezt Kentucky, Virginia, Washington D.C. és Tennessee követi), azonban még így is Kamala Harris áll az élen, 3 százalékponttal előzve a republikánusok alelnökjelöltjét.

Tim Walz kormányzó iránt szintén saját államában, Minnesotában a legnagyobb az érdeklődés, ám ez csak a 3. helyre elegendő a politikusnak Kamala Harris és J.D. Vance mögött. Természetesen ebben a politikus beágyazottsága is szerepet játszhat, hiszen saját államában többen nagyobb az ismertsége, valamint a róla szóló hírek más csatornákon is könnyebben eljuthatnak az állam lakóihoz. A Walz iránti érdeklődés még Nebraskában, Washington D.C.-ben, Vermontban, valamint Maine-ben ért el TOP 5-ös helyezést.

A fontos csatatérállamok közül Wisconsinban sincs eltérés, a Kamala Harrisre való keresések 38%-ot tesznek ki, míg Donald Trump 24%-ot, J.D. Vance 27%-ot, Tim Walz pedig 11%-ot tudhat magáénak július 10. óta.

A napfényövezeti Arizonában a Kamala Harrisre való keresések 40%-ot tesznek ki, míg Donald Trump 24%-ot, J.D. Vance 26%-ot, Tim Walz pedig 10%-ot tudhat magáénak július 10. óta.

Amennyiben a Kamala Harrisre való kereséseket önmagában vizsgáljuk, Washington D.C. (100), Pennsylvania (72), Minnesota (71), Delaware (71) és Wisconsin (71) területeken mutatható ki a legnagyobb érdeklődés.

A Google Trendsben ezek az értékek 0-tól 100-ig terjedő skálán vannak feltüntetve, amelyen a 100 azt a helyet jelöli, ahol a keresések összesített számához képest a legnagyobb a népszerűség; az 50-es érték azt a helyet jelöli, ahol a népszerűség feleakkora. A 0 pedig azt a helyet jelöli, ahol nem áll rendelkezésre elég adat a kifejezéshez.

Megjegyzés: A nagyobb érték nagyobb arányt jelent az összes lekérdezéshez képest, nem pedig nagyobb abszolút értékű lekérdezésszámot. Például egy apró ország, ahol a lekérdezések 80%-a a banánnal kapcsolatos, kétszer akkora pontszámot kap, mint egy óriási ország, ahol a lekérdezéseknek csak a 40%-a vonatkozik a banánra.

Amennyiben a Donald Trumpra való kereséseket önmagában vizsgáljuk, Alabama (100), Észak-Karolina (96), Michigan (95), Arkansas (95), Pennsylvania (95) államokban mutatható ki a legnagyobb érdeklődés.

Amennyiben a J.D. Vance-re való kereséseket önmagában vizsgáljuk, Washington D.C. (100), Ohio (82), Kentucky (77), Pennsylvania (74), Wisconsin (73) területeken mutatható ki a legnagyobb érdeklődés.

Amennyiben a Tim Walzra való kereséseket önmagában vizsgáljuk, Minnesota (100), Washington D.C. (97), Nebraska (66), Vermont (61), Maine (57) területeken mutatható ki a legnagyobb érdeklődés.

Július 10. óta a magyarországi internetes keresések is több kiemelkedő érdeklődést ábrázolnak:

a Donald Trump elleni merénylet messze kiemelkedik, Kamala Harris bejelentése távol maradt ettől az értéktől, Tim Walz bejelentése pedig épphogy látható vált.

