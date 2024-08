Nagy bajban Ukrajna? Itt a térkép, ami baljós árnyékot vet a kurszki sikerekre

Az elmúlt napokban Ukrajna hatalmas sikert ért el azzal, hogy benyomult az oroszországi Kurszk megyébe, ám a kezdeti sikereket követően az ukránbarát oldalakon is elkezdtek foglalkozni azzal, hogy ettől a Donyeck megyei összecsapások nem csillapodtak.

Jelenleg két zónában nagyon intenzívek a harcok: Pokrovszk és Toretszk városa körül.

Julian Röpcke német újságíró és OSINT-elemző szerint újabb települések felett vette át az orosz haderő a kelet ukrajnai frontvonalon. A Röpcke által közzétett térkép szerint Orlivka és Zselanne települések kerültek át orosz kézre.

A fejlemény aggasztó lehet Kijev számára, mivel az orosz alakulatok egyre közelebb kerülnek Pokrovszkhoz, amely jelentős közlekedési és katonai központot jelent az ukrán alakulatok számára. Az orosz csapatok egyre látványosabbá váló, de lassú előrenyomulása azt eredményezte, hogy mindössze nagyjából 13 kilométeres távolságban vannak a településtől.

Tegnap a Military Summary egy animációt közölt a pokrovszki orosz előretörésről, amelyen látható, mennyit haladtak a térségben a csapataik április óta:

Russian Advances Towards PokrovskTimelapse from April2024 to Today. #RussiaUkraineWar