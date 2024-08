Videón a földi pokol - Kilométeres hamuoszlop emelkedett a kitört vulkán fölé.

A helyi idő szerint reggeli órákban erős, 7-es erősségű földrengés, majd több utórengés rázta meg az Oroszországhoz tartozó térséget. Szakértők még több utórengésre számítanak az elkövetkezendő napokban.

BREAKING: Ebeko volcano in Paramushir, Kuril Islands, Russia ERUPTS in massive explosion! Ash and smoke billow into the air as the volcano unleashes its fury on August 18, 2024! pic.twitter.com/xdafUTGljB