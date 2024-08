Elképesztő akciót hajtottak végre az ukrán különleges erők: így nehéz lesz visszavenni Kurszkot

Az orosz erők a Szejm folyón próbálnak pontonhidakat építeni, mióta az ukrán haderő a múlt héten szétlőtte a Gluskovó mellett található közlekedési hidat, amely fontos szerepet játszott a Tetykinó védelmében szerepet játszó csapatok utánpótlásában.

Az ukrán különleges erők láthatólag célzottan támadják a térségben az orosz hídépítő infrastruktúrát, a hídvetőket drónokkal, a pontonhidakat kazettás bombákkal próbálják szétlőni.

A művelet közzétett felvételek alapján igencsak sikeresnek tűnik.

Ukrainian SOF in concert with Defense forces successfully destroyed pontoon crossings in Kursk region.Moreover, russian field ammunition depot, EW vehicle as well as 152 mm howitzer were damaged. pic.twitter.com/VjMzIdLFvr