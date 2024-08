Szupermodern csúcsfegyver bukkant fel a keleti nagyhatalom egyik legnagyobb hadihajóján

A The War Zone védelmi hírekkel foglalkozó hírportál számolt be arról, hogy a kínai haditengerészet egyik Type 071-es típusú hadihajóján egy lézerfegyvert fedeztek fel. A mozgatható kupolára emlékeztető burkolattal ellátott eszköz a 76 mm-es ágyú mögött helyezkedik el. A jármű nemrégiben esett át teljes körű felújításon, ezt követően szúrták ki a modern fegyvert a hajótesten.

Jelenleg az egyik legfontosabb versenyt jelenti a világ katonai hatalmai között, hogy melyik ország tud minél nagyobb, erősebb és hatékonyabb lézerfegyvert kifejleszteni.

Ezeket elsősorban az egyre jobban elterjedő drónok ellen használnák fel, mivel ezekkel olcsón és nagy sikerrel lehet megsemmisíteni a kisebb repülő eszközöket is. A jelentés szerint a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) már több hasonló eszközzel is rendelkezik, ám a most lencsevégre kapott Type 071-es lehet az első ismert hadihajó, amely megkapta ezt a felszerelést. A 2007-től hadrendbe állított Type 071-esek voltak 2021-ig a legnagyobb partraszálló hajók Peking szolgálatában, ám akkor a legmodernebb és nagyobb Type 075-ösök átvették ezt a címet.

upgrades with advanced system #China — Navy (Recognition) August 20, 2024

A hadihajók mintegy 25 ezer tonnás vízkiszorítással rendelkeznek, összesen 60 darab páncélozott harcjármű szállítására lehet alkalmas a 4 darab Z-8-as harci helikopteren túl. Arról már korábban is lehetett tudni, hogy Peking lézerfegyverek telepítését tervezi a hadihajóira, ám korábban arra lehetett számítani, hogy a Type 055-ös típusú rombolókat fogják majd ellátni először ezekkel a fegyverekkel. A hasonló felszereléseket a tengeri mellett a szárazföldi hadviselés során is alkalmazni szeretnék.

A lézerekkel kapcsolatos fegyverkezési versenyben jelenleg az Egyesült Államok jár az élen, már 2019-ben felszerelték az USS Portlandet – egy San Antonio-osztályú hadihajót – lézerfegyverrel.

2020 májusában aztán sikerrel tesztelték is, miután könnyedén megsemmisítette a drónt. Azóta már más típusú tengeri járműveket is felszereltek különböző lézerfegyverekkel, sőt, már a repülőgép-hordozókon is tesztelik ezek használatát.

Címlapkép forrása: Chow Chung-yan/South China Morning Post via Getty Images