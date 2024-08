Valamit nagyon építenek az oroszok a kulcsfontosságú Krími híd közelében – Hát ez meg mi lehet?

A Kercsi-szoros felett átívelő Krími híd az egyik legfontosabb infrastrukturális elemnek számít a jelenlegi ukrajnai háborúban, mivel az orosz csapatok rengeteg ellátmányt és utánpótlást kapnak ezen keresztül. Mivel ez a leggyorsabb összeköttetés az orosz szárazföld és a Krím-félsziget között, ezért kézenfekvő, hogy jelentős figyelmet fordítanak az átkelőre Moszkvában. A frontvonaltól való távolsága miatt átmenetileg azzal is számolhattak az oroszok, hogy nem tudják majd elérni az ukránok, ám ezzel végül alaposan melléfogtak.

Kijev gyakorlatilag a háború eleje óta törekszik arra, hogy megsemmisítse a Krími hidat és ezzel alaposan megnehezítse az orosz alakulatok ellátását.

A törekedés eddig két alkalommal is sikert ért el, először 2022 őszén egy teherautóba rejtett detonátor tette hónapokig járhatatlanná az útvonalat, majd 2023 nyarán ismét sikeres támadást hajtottak végre. Mindkét alkalommal kijavították a sérüléseket, viszont az ukránok sem tettek le arról, hogy kijavíthatatlanul megrongálják az átkelőt. Folyamatosan támadják – immáron a víz felől is különböző drónok segítségével – a hidat, de az oroszok is fokozatosan növelték az óvintézkedéseket. Ezeknek az egyik legújabb eleme látható az ukrán lap által is közzétett felvételeken.

